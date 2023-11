Lavori quasi ultimati al sottopasso. Presto aprirà al traffico la nuova bretella Sant’Anna-Busto centro

È ormai in dirittura d’arrivo il cantiere della nuova strada di collegamento tra il quartiere Sant’Anna e la ss 33, un’arteria che lambisce l’intero abitato da via per Cassano Magnago, passa sotto la linea ferroviaria di Rfi e sbuca alla nuova rotonda costruita sul Sempione.

Il sottopasso è stato concluso da alcuni mesi mentre l’intero tratto è stato asfaltato alla fine dell’estate, ora funziona anche l’impianto di illuminazione pubblica. Mancano ormai solo alcune opere a corredo poi la nuova via sarà aperta al traffico veicolare, magari prima di Natale.

La strada servirà a collegare in modo più rapido il quartiere-villaggio da sempre tagliato fuori dalla ferrovia e dai Cinque Ponti, il complesso sistema di ponti e sottopassi che distribuisce il traffico in entrata e in uscita da nord verso la città e l’autostrada. In vista del nuovo ospedale unico che sorgerà a Beata Giuliana l’opera sarà anche utile ad agevolare il movimento da e verso l’ospedale.