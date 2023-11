Lavori sulla A9: chiusure nelle notti tra il 7 e il 12 novembre nei tratti di Como

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

dalle 22:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 novembre nelle due notti di mercoledì 8 e giovedì 9 novembre, con orario 22:00-5:00 nelle due notti di sabato 11 e domenica 12 novembre, con orario 22:00-5:00

-chiusura del tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per i veicoli leggeri: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, utilizzare il ramo Maslianico-Ponte Chiasso e proseguire su via Asiago, via Brogeda, via Bellinzona, via Borgo Vico, viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli, Via Cecilio e rientrare sulla A9 a Como Centro; -per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate: una volta transitati dal valico commerciale di Ponte Chiasso, percorrere via Bellinzona, via Borgo Vico, viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli, via Cecilio e rientrare sulla A9 a Como Centro.

-chiusura del tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, verso Chiasso.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Monte Olimpino, immettersi su Via Bellinzona e seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.