Le casse della banchina di Porto Valtravaglia imbarcano acqua, intervento dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Porto Valtravaglia presso il porto turistico per la messa in sicurezza della struttura portuale.

Per cause accidentali le casse di galleggiamento della banchina hanno imbarcato acqua e rischiavano di far affondare l’intera strutturaI vigili del fuoco intervenuti con diverse motopompe hanno svuotato l’acqua riportando in assetto la banchina. Seguiranno lavori di ripristino da parte dell’ente gestore.