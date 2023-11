Le chiusure autostradali dal 15 al 17 novembre sulla Milano-Laghi e sulla Gallarate-Gattico

Nei prossimi giorni sono previste chiusure autostradali notturne sulla diramazione Gallarate-Gattico dell’A26 e sulla A8 Milano-Varese.

Nelle notti di 15 e 16 novembre verranno effettuati dei lavori di manutenzione nei tratti di autostrada citati.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di riqualifica del cavalcavia, nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 novembre, dalle 21 alle 5, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: il tratto tra Besnate e Sesto Calende Vergiate sarà chiuso in direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. La stazione di Besnate sarà chiusa in entrata da entrambe le direzioni, con l’area di servizio “Verbano est” chiusa dalle 20 alle 5. Si suggeriscono percorsi alternativi immettendosi sulla SP26 e successivamente sulla SS33 del Sempione.

Per la chiusura dell’entrata della stazione di Besnate, si consiglia di entrare alla stazione di Gallarate sulla stessa A8, dopo aver percorso la SP26 e la SS33 oppure, in ulteriore alternativa, percorrere la SP26, la SP341 con ingresso sulla A8 allo svincolo di Cavaria.

Analogamente, il tratto tra Sesto Calende Vergiate e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese sarà chiuso in direzione di quest’ultima. La stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata da entrambe le direzioni. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A8 a Gallarate.

Infine le chiusure sulla A8 Milano-Varese, nella notte tra il 16 e il 17 novembre, per consentire le attività di ispezione dei portali segnaletici, sarà chiuso lo svincolo di Castronno in uscita, venendo da Milano, dalle 21 alle 2 e lo svincolo di Cavaria in entrata verso Milano dalle 21 alle 5. Si suggeriscono uscite alternative a Solbiate Arno o Gazzada/Buguggiate per Castronno, e entrate alternative a Solbiate Arno o alla stazione di Gallarate per Cavaria.