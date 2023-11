Le minoranze di Luino attaccano: “Inaccettabile lo stato del parcheggio di via XXV Aprile“

Carte, sacchi, persino giochi abbandonati a due passi dal centro di Luino, per l’appunto in via XXV Aprile, area delicata e già al centro di microcrimilaniutà e scene di degradio a cui si aggiunge l’ultima segnalazione che arriva da #Luinesi, il gruppo di minoranza in consiglio comunale contiguo alla Lega.

Il consigliere ha inviato la seguente comunicazione agli uffici di palazzo Serbelloni.

“La presente per segnalare l’indecoroso stato in cui versa il parcheggio interrato ad uso pubblico del supermercato Carrefour di Corso XXV Aprile”, scrive Cataldo

“In data odierna lo stato dell’area risulta assolutamente inaccettabile, con cumuli di rifiuti abbandonati ai lati degli stalli di sosta, da quanto appare a prima vista sembrano esserci auto vandalizzate e/o abbandonate. Allego alla presente fotografie scattate in questo momento e Vi chiedo di intervenire celermente per ristabilire la salubrità e l’igiene dei luoghi”, conclude il consigliere Davide Cataldo