Le prossime chiusure per la quinta corsia sulle autostrade A8 e A9 intorno a Milano

Sulla autostrada A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso saranno adottati diversi provvedimenti di chiusura: si tratta di limitazioni necessarie per ultimare la quinta corsia, che formalmente è stata inaugurata a settembre ma in realtà ha richiesto già diverse notti di lavori con disagi anche importanti per chiusura di tratti interi di autostrada.

A differenza che nelle notti di ottobre, in questo caso le limitazioni hanno un impatto minore. Ecco qui sotto il dettaglio.

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 27 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 28 NOVEMBRE

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 29 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Lainate, in entrata verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare a Origgio sulla A9 Lainate-Como-Chiasso;

-sarà chiuso l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, per chi proviene da Varese ed è diretto verso Como/Chiasso.

In alternativa, uscire allo svincolo di Castellanza, percorrere la SP527 fino a Saronno e percorrere la viabilità ordinaria fino allo svincolo di Origgio.

NEI QUATTRO GIORNI DI MARTEDI’ 28, MERCOLEDI’ 29 , GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE E VENERDI’ 1 DICEMBRE, CON ORARIO 22:00-5:00

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire a Origgio, al km 14+350 della A9 Lainate-Como-Chiasso.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Como ed è diretto verso Milano. In alternativa, anticipare l’uscita sulla A9 allo svincolo di Saronno e percorrere la SS527, per poi entrare sulla A8 attraverso lo svincolo di Castellanza; in ulteriore alternativa, immettersi sulla A8 verso Varese, uscire a Legnano, per rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Milano.

Infine sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione degli impianti, dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 novembre, sarà chiusa la stazione di Gallarate, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Cavaria o di Busto Arsizio.