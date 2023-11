Le scuole di Laveno si presentano ai futuri alunni

Sabato 18 novembre alle ore 10 la scuola primaria “Luciano Scotti” di Laveno apre le porte ai bambini all’ultimo anno delle vicine scuole dell’infanzia, chiamati a scegliere (assieme ai loro genitori) in quale scuola primaria iscriversi a gennaio.

L’Open day proposto loro è una vera e propria “Open School”.

Ad accogliere i futuri alunni ci saranno gli insegnanti assieme agli attuali studenti della Scotti, che hanno aderito all’iniziativa. I bambini più grandi della scuola dell’infanzia troveranno quindi dei “fratelli maggiori” nelle vesti di “tutor” a guidarli nella conoscenza della loro possibile futura scuola.

Per l’occasione negli spazi del plesso (in via XXV aprile 47) sono in programma cinque laboratori, della durata di venti minuti ciascuno: si parte con arte (costruzione di una valigetta), poi tutti in palestra per giochi motori; quindi, dalle 10:40, laboratorio di musica (costruzione maracas); a seguire English class e, infine, dalle 11:20 un laboratorio di tecnologia.

La manifestazione sarà chiusa da una merenda condivisa tutti insieme in aula video.

L’evento di sabato è solo il primo di tre momenti di open day; sabato 25 novembre toccherà alla scuola “Marco Gianoli” di Mombello, cioè l’altro plesso di scuola primaria dell’Istituto; infine, sabato 16 dicembre sarà la volta della scuola secondaria “Monteggia” di Laveno