“Le sfide dell’acqua”. Alfa presenta al Maga di Gallarate l’open day che non c’era

L’open-day che non c’era. E’ quello in programma il primo dicembre al Museo Maga di Gallarate, a partire dalle ore 09:30. L’evento è organizzato e proposto da Alfa, il Gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese, con il prezioso supporto di Geopop, progetto editoriale dedicato al mondo della scienza.

2,8 milioni di contatti su Facebook, più di 2 milioni di follower sia su Instagram che su TikTok: sono i numeri di un successo che non frena la sua crescita e che coinvolge un pubblico variegato e di tutte le età.

E dopo una serie di pubblicazioni social che Geopop ha dedicato nelle scorse settimane proprio ai risultati di successo raggiunti dal gestore varesino (dalla ricerca perdite con il satellite alla riattivazione della presa a lago a Lavena Ponte Tresa), è ora il momento dell’open-day: una giornata a porte aperte, soprattutto dedicata a universitari e studenti delle scuole superiori. Obiettivo: raccontare chi è Alfa e di cosa si occupa, puntando i riflettori su progetti di pregio che la vedono protagonista.

Nel dettaglio, anche grazie alla presenza di Stefano Gandelli, geologo e content creator di Geopop, approfondiremo l’attualissimo tema dell’invarianza idraulica: il principio secondo il quale la quantità di acqua assorbita da un territorio debba rimanere invariata anche dopo i lavori di edificazione e urbanizzazione.

Ma non solo, la giornata sarà altresì l’occasione per parlare dei risultati ottenuti con la ricerca di perdite tramite satelliti e per presentare un progetto ambizioso già avviato da Alfa insieme al Politecnico di Milano e volto al recupero di carbonio dai “bottini”, i rifiuti idrici provenienti dalle fosse biologiche.

Immancabile, ovviamente, il Focus sulle opportunità lavorative offerte dall’azienda. Il Direttore Operativo Territoriale e Direttore HR di Alfa Luca Lolaico presenterà l’azienda e le posizioni attualmente aperte, permettendo a chiunque lo desideri di consegnare il proprio curriculum e di chiedere informazioni. Il tutto in un ambiente dinamico e stimolante.