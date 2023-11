Lega: “Poste Italiane restaura, Galimberti inaugura ma intorno c’è il degrado”

«Attenti che se ristrutturate casa potreste trovarvi sindaco e giunta in salotto a inaugurare la fine dei lavori…». Usa l’ironia Marco Bordonaro, segretario della Lega Varese, commentando la fine della ristrutturazione della facciata del palazzo delle poste in via Morosini.

«Non capiamo tutto questo presenzialismo della giunta comunale, quasi a volersi prendere meriti non suoi» continua il segretario della Lega. «La facciata del palazzo è stato finemente ristrutturata nell’ambito di un programma di Poste Italiane, ma sia la zona antistante sia le vie limitrofe – penso a via Como e a via Milano- scivolano verso il degrado più totale e continuano ad avere notevoli problemi di sicurezza come riportato da molti cittadini».

«Il Comune dovrebbe premurarsi che le scalinate antistanti non continuino ad essere zone di bivacco e di socialità alcolica per i soliti noti, altrimenti le facciate appena restaurate continueranno ad essere utilizzate come orinatoi».

«Inoltre – aggiunge Bordonaro “la pavimentazione delle strade e dei marciapiedi della zona è particolarmente ammalorata. Oltre all’impegno di Poste Italiane vorremmo finalmente l’impegno del Comune».

L’amministrazione comunale aveva presentato il recupero dell’edificio delle Poste come un tassello complementare del “Piano stazioni” in corso.

