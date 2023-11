Legacoop lancia il bando per chi vuole avviare una startup cooperativa

Le cooperative nella nostra regione rappresentano un patrimonio da 38mila addetti, «sono un patrimonio storico con dei valori importanti che hanno la responsabilità di mantenere una storia ma anche di interpretare come stanno cambiando i tempi». Con queste parole il presidente di Legacoop Lombardia Attilio Dadda ha presentato il nuovo bando di Coopstartup Lombardia: un’iniziativa per sostenere le startup cooperative.

«Stiamo girando i territori, ascoltiamo le realtà e con loro abbiamo costruito un percorso strutturato per realtà e progetti che abbiano un impatto sociale, sulla comunità e con un’identità».

Legacoop Lombardia e Coopfond presentano Coopstartup Lombardia, un’iniziativa progettata per stimolare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative da realizzare in forma cooperativa. Questo progetto mira a supportare il miglioramento economico, sociale e culturale della comunità locale e del territorio lombardo.

Il bando per le startup cooperative

Coopstartup Lombardia è aperto a gruppi composti da almeno tre persone interessate a costituire un’impresa cooperativa con sede legale e operativa in Lombardia. Il progetto si articola attraverso una “call for ideas”, seguita da un percorso formativo che fornisce le competenze necessarie per sviluppare il progetto imprenditoriale e costituire una cooperativa. Le proposte più promettenti saranno selezionate e accompagnate dalla fase iniziale fino ai 36 mesi successivi all’avvio dell’attività.

I partecipanti avranno accesso gratuito al programma di formazione “10 Steps and Go”, oltre all’accompagnamento per la costituzione della cooperativa. I 15 gruppi che supereranno la prima selezione beneficeranno di un corso di formazione gratuito, affiancamento personalizzato e coaching per la redazione del business plan. Per i 5 gruppi che supereranno la seconda selezione, è previsto un contributo a fondo perduto di 8mila euro, oltre a tutoraggio e altri servizi per 36 mesi.

Il bando si rivolge a progetti in qualsiasi ambito settoriale, con un particolare focus sullo sviluppo sostenibile e gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Tempi e candidature

Per partecipare, è necessario presentare la candidatura online attraverso la piattaforma Coopstartup entro le 14 del 10 gennaio 2024, allegando i curriculum vitae dei componenti del team.

Promotori

Coopstartup Lombardia è realizzato in collaborazione con vari partner tra cui Coopservizi, Genera, FINPRO Lombardia, CESVIP, PICO Lombardia, BancaEtica, Social Innovation Academy e Fondazione Triulza, e gode del patrocinio di UnionCamere Lombardia. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità significativa per chi cerca di dare vita a un’impresa cooperativa in Lombardia, offrendo supporto formativo e finanziario per trasformare idee innovative in realtà imprenditoriali sostenibili.