L’esercito dei cuccioli ecologici di Olgiate Olona “battezzati” da nonno Gigi De Bortoli

Nonno Gigi e Anna Maria Guidi hanno nominato “Cuccioli Ecologici” tutti i bambini delle scuole primarie delle classi quarte elementari di Olgiate Olona, plessi Ferrini, Carducci e Gerbone. I due responsabili del progetto, con grande

gioia, hanno consegnato ai ragazzi anche un cappellino, una spilletta, un adesivo ed un taccuino con il simbolo di Cuccioli.

All’investitura erano presenti anche il sindaco Giovanni Montano, l’assessore all’ambiente Leonardo Richiusa, il vicesindaco Paolo Maccabei e l’assessore alla cultura Sofia Conte.

Luigi De Bortoli, “nonno Gigi” per i bambini delle scuole coinvolti ogni anno nel progetto “Cuccioli Ecologici”, dopo essere stato il fautore – nel 1995 – della nascita della locale sezione della Protezione civile, dal 2001 si è impegnato in prima persona in iniziative che mirano ad approfondire la conoscenza dell’ambiente, nonché a consolidare nei cittadini più piccoli una corretta coscienza ecologica.

I bambini delle Ferrini, custodi del pianeta, hanno raccontato quanto la terra sia triste perché piena di rifiuti ed hanno fatto presente che il mondo sta soffrendo perché soffocato dall’inquinamento che continua ad aumentare come se nulla fosse. Il mondo è triste e dobbiamo intervenire al più presto, altrimenti il futuro delle nuove generazioni sarà compromesso.

Alle scuole Carducci i bambini sono entrati più nello specifico ed hanno raccontano delle buone azioni quotidiane, per esempio: l’olio esausto delle nostre cucine dove finisce? Hanno lavorato ad un sondaggio per scoprire quanto i rifiuti si differenziano in modo corretto.

L’ultima investitura della giornata è avvenuta al Gerbone, dove i bambini hanno fatto presente che bisogna riutilizzare il materiale e che se non si riesce, bisogna riciclare, sottolineando che esistono numerosi tipi di plastica.

Nonno Gigi ha ricordato che il mondo l’abbiamo avuto in prestito. C’è stato consegnato per conservarlo, tenerlo in buono stato per lasciarlo meglio di come l’abbiamo trovato. Il sindaco, da medico, ha ricordato che il benessere e la salute dell’uomo dipendono da un pianeta sano che va conservato, tanto più che le energie che noi sfruttiamo, non sono infinite e, ad oggi, tutte le notizie che ci arrivano non sono buone e siamo sempre più vicini ad un punto di non ritorno.

Infine, l’assessore all’ambiente ha ringraziato le insegnanti, i genitori e soprattutto i ragazzi, ricordando che spetta a loro conservare al meglio il nostro pianeta, custodirlo ed affidarlo ai loro nipoti più bello di come l’abbiamo lasciato noi adulti.