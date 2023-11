Lezione-concerto per famiglie con il Borgo Musicale a Galliate Lombardo

Il primo dei Momenti Musicali con il Borgo Musicale, espressamente dedicato ai più piccoli. Concerto per bambini fin dalla nascita con due musiciste, esperte nelle teorie dell’apprendimento musicale di Gordon a Galliate Lombardo.

Le voci, i corpi e gli strumenti di Anna Pedrazzini e Ilaria Pastore proporranno brani di generi musicali diversi in modi pensati per stimolare la curiosità dei bambini e per permettere l’improvvisazione e l’interazione di tutti insieme. Il pubblico di famiglie sarà seduto a terra per immergersi in un’atmosfera di rilassata e divertita partecipazione.