Librizzi: “Contro Sassari serve la massima intensità”. Sardi senza Diop

Matteo Librizzi è stato tra i migliori in campo nella vittoria della Itelyum ai danni di Tbilisi nella terza giornata di Fiba Europe Cup. Il play-guardia di Sant’Ambrogio ha segnato 11 punti infiammando i tanti coetanei (o quasi) presenti in tribuna nell’ambito della Varese Basket School, meritandosi anche i complimenti di Tom Bialaszewski e dei lettori di VareseNews che lo hanno eletto MVP Confident al termine della partita.

Archiviata la coppa però è ora di tornare a pensare alla Serie A perché all’orizzonte c’è un match delicato contro un’altra squadra in difficoltà, il Banco Sardegna Sassari di coach Piero Bucchi. E proprio a Librizzi è affidato dalla società il compito di presentare l’incontro.

«La vittoria contro Tbilisi è stata fondamentale per il morale, per il gruppo, anche perché dopo il KO a Venezia siamo tornati ad allenarci a Varese ancora più carichi e con tanta voglia di riscatto. Per questo è stato un successo importante. Domenica affronteremo Sassari che è una squadra tosta ed è composta da ottimi giocatori; anche loro, come noi, non stanno vivendo un periodo semplice in campionato e quindi sono sicuro che arriveranno qui con il coltello fra i denti per ottenere i due punti. Per questo dovremo essere bravi a giocare con la faccia giusta e con intensità fin dalla palla a due».

QUI DINAMO: ASSENTE DIOP

Dall’isola intanto arriva una brutta notizia per i tifosi sassaresi. Il pivot titolare della Dinamo, l’italo-senegalese Ousmane Diop (uno dei giocatori più interessanti della scorsa stagione) si è infortunato al ginocchio e dovrà essere operato per una lesione al menisco. Ovviamente quindi Diop sarà assente a Masnago lasciando sguarnito un reparto lunghi già privo di Eimantas Bendzius che ha da poco ripreso la rieducazione. Fino a questo momento Diop era stato sia il miglior marcatore sia il miglior rimbalzista della formazione sarda (11,6 punti e 6 rimbalzi). Al suo posto è stato ingaggiato l’ex veronese Taylor Smith che però non farà in tempo a esordire a Varese.