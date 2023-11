L’igiene dentale spiegata bene: due dottoresse varesine pubblicano l’atlante “La cura dei denti senza barriere”

“La cura dei denti senza barriere” è un atlante creato per migliorare la comunicazione in ambito odontoiatrico, specialmente in un contesto multietnico e transculturale. Scritto dalle dott.sse Federica D’Anteo e Martina Gangale, contiene 12 tavole sinottiche su vari temi della salute orale ed è tradotte in 16 lingue (italiano, cinese, spagnolo, inglese, arabo, portoghese, russo, hindi, turco, francese, urdu, rumeno, filippino, albanese, ucraino, swahili).

Il manuale è stato presentato nel corso di un evento gratuito promosso dall’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) della provincia di Varese.

Ognuna delle 12 tavole sinottiche dell’Atlante presenta disegni a fumetti e una breve descrizione, con personaggi che rappresentano le varie popolazioni. L’obiettivo è quello di rendere le informazioni facilmente comprensibili e accessibili a tutti, indipendentemente dalla lingua parlata o dal background culturale.

Tra i temi trattati:

Batteri e zuccheri Gengivite e carie Spazzolamento manuale ed elettrico Diagnosi (rx, impronte e modelli) Odontoiatria protesica e restaurativa Chirurgia Cura del neonato e persona non autosufficiente

Il manuale “La cura dei denti senza barriere” è stato scritto e coordinato dalle Dott.sse Federica D’Anteo, igienista dentale e laureanda in odontoiatria presso l’Università di Milano, e Martina Gangale, igienista dentale, psicologa e Prof.ssa a.c. presso l’Università dell’Insubria di Varese. Hanno collaborato vari traduttori citati nell’opera, sotto la direzione editoriale di Quintessenza Edizioni S.r.l (Milano).

Il progetto è autofinanziato e non prevede la compartecipazione di soggetti terzi/finanziatori con interessi economici. È stato premiato come miglior opera pubblicata nella categoria “Public Health” dall’associazione Sunstar e da EDHF.