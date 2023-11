Linea N20, Autolinee Varesine precisa: “Normale e legale viaggiare in piedi, i numeri ci danno ragione”

In merito alla fotonotizia (https://www.varesenews.it/2023/11/n20-ore-6-45-tratta-angera-varese-gente-stipata-sul-pullman/1759703/) apparsa quest’oggi su VareseNews, Autolinee Varesine precisa quanto segue:

Partiamo dal presupposto fondamentale, secondo cui una foto – in cui si vedono alcune persone in piedi in uno spazio relativamente ristretto – dice tutto e più probabilmente dice niente sull’effettivo riempimento di un mezzo di trasporto pubblico. Giova ricordare come, infatti, sia perfettamente normale, legale, garantito in termini assicurativi e sicuro nonché autorizzato il viaggio “in piedi” su qualunque servizio di trasporto pubblico locale, perché l’acquisto di un biglietto o di un abbonamento non dà automaticamente diritto al posto a sedere: situazione diversa per i mezzi a lunga percorrenza (aerei, alta velocità ferroviaria, bus turistici ecc), ma per i collegamenti locali non esiste la riservazione del posto né in treno né in autobus e, al tempo stesso, è perfettamente lecito viaggiare in piedi.

In generale, ogni autobus può avere a bordo un numero di passeggeri sino al raggiungimento della capienza massima autorizzata: tale cifra non è inventata dall’azienda o decisa arbitrariamente da qualcuno, bensì deriva dai collaudi svolti presso gli enti competenti in materia di omologazione di un veicolo.

Nel caso specifico, la segnalazione della signora è particolarmente sorprendente: su tale corsa, è in servizio un autosnodato (alcuni utenti lo chiamano “biscione”, altri lo chiamano “autobus a fisarmonica”: parliamo di un mezzo lungo 18 metri, anziché i 12 della lunghezza standard). Tale tipologia di veicolo è immatricolata per un massimo di oltre 150 persone, la maggior parte delle quali in piedi: dai rilievi effettuati, su tale corsa non si sono mai superati i 130 passeggeri. Tale cifra – massimale e non media, in quanto la media è più bassa – deriva sia da controlli ad hoc svolti ripetutamente svolti dal nostro personale in diversi giorni, sia dall’analisi delle validazioni a bordo che sono obbligatorie anche per i possessori di un abbonamento.

Tanti? Certamente e nessuno lo negherà mai. Troppi? No, perché i numeri parlano molto più delle foto.

Un’ultima precisazione: la signora parla di “molte lamentele” in merito alla nuova organizzazione oraria della N20. Ne abbiamo catalogata ben una, in queste settimane, a fronte di un maggior numero invece di scritti di apprezzamento per quanto fatto, perché tale modifica porta a garantire maggior fluidità e puntualità su una linea principale che è a tutti gli effetti un asse portante del trasporto pubblico del Varesotto.

Basti pensare che, nella stessa fascia oraria della signora, sulla N20 in direzione Varese sono attivi quattro autobus contemporaneamente, che si suddividono le numerose fermate e i tantissimi utenti: due di questi autobus sono snodati, dunque – come visto in apertura – con una capienza particolarmente elevata e tanti passeggeri che viaggiano regolarmente anche in piedi.

Saluti cordiali e grazie per lo spazio che ci garantirete.

Autolinee Varesine