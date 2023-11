L’Istituto comprensivo Leva di Travedona Monate vince la sfida con l’indirizzo sportivo

L’istituto comprensivo “G. Leva” di Travedona Monate si prepara a presentare l’offerta formativa agli studenti del prossimo anno e coglie l’occasione per tracciare un bilancio del nuovo indirizzo sportivo, partito a settembre di quest’anno. Un modello sperimentale in cui l’istituto ha fortemente creduto, ritenendolo valido e motivante per impostare, nell’ambito del curriculum del primo ciclo dell’istruzione, un sano, corretto e migliore stile di vita sotto tutti i punti di vista.

Galleria fotografica Open day all’Istituto comprensivo Leva di Travedona Monate 4 di 8

L’open day è in programma sabato 25 novembre dalle 11 alle 13 nel polo scolastico di via don Lorenzo Milani (scuola primaria ed ex Comune) a Travedona Monate.

Il progetto ha coinvolto la sezione A delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado dell’istituto che, oltre a quella di Travedona-Monate, comprende le scuole “Giovanni XXIII” di Varano Borghi e “Anna Frank” di Biandronno. Il pacchetto orario di 32 ore settimanali prevede un aumento delle ore dedicate alle discipline sportive (con un monte ore di attività fisica di 4 ore e non 2 come da curriculum) con progetti di potenziamento ed un rientro pomeridiano.

Gli alunni hanno avvicinato, ad oggi, discipline come tennis, canottaggio e ginnastica artistica attraverso la collaborazione delle diverse società sportive del territorio che hanno messo a disposizione dell’istituzione scolastica l’attrezzatura specifica ma soprattutto il loro capitale umano, ovvero i loro istruttori qualificati.

«E’ bellissimo vedere come i ragazzi abbiano in poco tempo acquisito l’impostazione delle diverse discipline e siano riusciti a far propri alcuni fondamentali tecnici, ma soprattutto percepire il loro contagioso entusiasmo e la voglia di fare e imparare nuove attività sportive – dicono i docenti di educazione motoria – Gli studenti hanno confermato la validità della proposta e tolto qualsiasi dubbio rispetto alla stanchezza che sarebbe potuta subentrare in corso d’opera. I riscontri più evidenti sono la coesione del gruppo classe, la condivisione degli interessi nel rispetto di tutti e l’integrazione di ciascun alunno. Questa avventura è partita dopo un’estate di grande lavoro a livello organizzativo ma ci sta regalando tante soddisfazioni, tanti momenti speciali e procede oltre le più rosee aspettative».

L’open-day del 25 novembre sarà l’occasione per conoscere da vicino il nuovo indirizzo sportivo e conoscere l’intera offerta formativa dell’istituto, ma anche per scoprire l’aspetto che avrà il nuovo plesso di Travedona al termine degli imponenti lavori di ristrutturazione che lo vedono coinvolto.