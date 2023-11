L’Italia sorride grazie al gol “made in Rescaldina” di Matteo Darmian

Un gol “made in Rescaldina” apre all’Italia la strada per gli Europei. Lo ha realizzato a inizio primo tempo Matteo Darmian, nato a Legnano e cresciuto nella Carcor di Rescaldina prima di passare nelle giovanili del Milan, lui che oggi è tra i protagonisti sull’altra sponda calcistica di Milano, l’Inter.

Darmian ha sposato sua moglie Francesca Cormanni, originaria di Arese, nella chiesa di Rescaldina nel 2017. La coppia ha due figli.

Cresciuto nella squadra dell’oratorio di Rescaldina, il Centro di addestramento ragazzi calcio oratorio Rescaldina (Carcor 1966), il classe 1989 è stato presto notato dagli osservatori del Milan che lo hanno portato il rossonero. Da lì è partita una lunga carriera che ha portato il difensore a vestire le maglie di Torino, Manchester United, Padova, Palermo, Parma prima dell’Inter, con cui ha disputato quasi 100 partite dando sempre un ottimo contributo da difensore esterno o da centrale.

Nella serata di venerdì 17 novembre il secondo gol in azzurro in 39 gettoni con l’Italia contro la Macedonia del Nord, bestia nera della nostra nazionale. La prima rete con la maglia della Nazionale la segnó nel successo per 3-1 sull’Azerbaigian, gara valida per le qualificazioni ad Euro 2016.