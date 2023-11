ll nuovo Polo sportivo di San Fermo al centro del prossimo Consiglio di quartiere 6

Sarà ancora una volta il nuovo Polo sportivo di San Fermo il tema principale del prossimo Consiglio di quartiere 6, cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare nella serata di lunedì 6 novembre alle ore 20.45 presso il salone del centro Grilli in via Marzoli 9 (dietro la chiesa di Cristo Re).

I consiglieri apriranno l’assemblea con il resoconto della prima seduta del Tavolo di monitoraggio per il nuovo Polo scolastico. Il Tavolo, proposto dal sindaco Galimberti al termine della vivace riunione del Consiglio di quartiere a settembre, in cui l’Amministrazione comunale aveva illustrato i dettagli del progetto approvato a giugno dal consiglio Comunale.

Al Tavolo tecnico di monitoraggio sono ammessi a partecipare solo i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e i membri del Consiglio di quartiere che hanno portato in quella sede istanze, osservazioni e proposte dei residenti che numerosi hanno partecipato anche al Consiglio di quartiere di ottobre, sempre centrato sul Polo sportivo.

Tra le richieste dei residenti quelle di poter ridurre il consumo di suolo e la dimensione delle nuove strutture (soprattutto dei campi da padel) o spostarne l’ubicazione (all’interno del parco di via Pergine o in altre aree del rione), e garantire una maggiore fruibilità delle aree verdi rimanenti, eliminando le recinzioni, per altro assenti in fase di progettazione condivisa proprio con l’obiettivo di avere uno scambio costante, quasi osmotico, tra il quartiere e il suo parco.

Altri temi in sospeso riguardano la creazione di uno o due ampi da calcetto in sostituzione degli attuali tre, completamente cancellati dal progetto e la salvaguardia dell’area cani.

Altri temi all’ordine del giorno riguardano Il progetto Presepi nei quartieri e il riposizionamento dei cestini pubblici.