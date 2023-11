L’appuntamento è previsto per domenica 5 novembre e sarà un momento per promuovere l’attività invernale

Lo Sci Club Malnate organizza una castagnata a Varese. L’appuntamento è previsto per domenica 5 novembre.

La castagnata si terrà in Piazza del Podestà a partire dalle 10 fino alle 18 circa. Lo Sci Club Malnate ha organizzato l’evento per promuovere le sue attività invernali, tra cui la scuola di sci che inizierà a gennaio e febbraio, e la squadra agonistica.

Inoltre, il 12 novembre la stessa iniziativa verrà riproposta a Malnate.