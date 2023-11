Lo Sci Club Sant’Antonino Ticino invita i giovani a Pila il 17 dicembre

Lo sci deve coinvolgere quante più persone possibile ed è una passione che deve iniziare da giovani. Questa è la filosofia dello Sci Club Sant’Antonino Ticino, asd di Lonate Pozzolo affiliata a Uisp. Un club la cui storia è iniziata negli anni ’80 dall’amore per la montagna di alcuni amici e che continua ancora oggi nonostante le difficoltà legate al meteo e ai costi lievitati di pullman, ski pass, e ore di lezione con i maestri. Ore che lo Sci Club continua ad offrire gratuitamente ai bambini e ai ragazzi fino alla terza media.

La stagione aprirà ufficialmente il 17 dicembre a Pila in Valle d’Aosta, con una prova gratuita di sci e snowboard dedicata a bambini e ragazzi fino ai 14 anni che non hanno mai provato questi sport. Sono inclusi assicurazione, servizio pullman, attrezzatura e tapis roulant.

La stagione continuerà, sempre a Pila, nelle seguente date: 14, 21, 28 gennaio; 11, 18 febbraio e 3 marzo con il trofeo “Amici della neve”. Il 25 febbraio è in programma una gita in una località ancora da definire (non ci sarà scuola). Un fine settimana sulla neve si svolgerà nei giorni 8, 9 e 10 marzo.

Tutti i partecipanti ai corsi – che si svolgeranno in tutte le date ad eccezione del 25 febbraio e del 3 marzo, quando si potrà sciare liberamente – devono sottoscrivere la copertura assicurativa Uisp e presentare un certificato medico valido. Si ricorda anche che il casco è obbligatorio fino ai 18 anni, ma consigliato a tutti.

Le iscrizioni vanno effettuate nella sede di via Madonna 5 a S. Antonino Ticino, il giovedì e il martedì sera, dalle 21, entro e non oltre il 2 gennaio. Per i ragazzi fino alla terza media il corso di 15 ore è gratuito. Come spiega l’attuale presidente Domenico Forastiero: «Oggi il primo obiettivo è accogliere i giovanissimi. Trasmettere la passione di questo sport ai bambini è il motore del nostro Sci Club. Non a caso i giovani non devono pagare: per loro le nostre gite sono completamente gratuite per i bambini della primaria e i ragazzini delle medie».

Lo sci club S. Antonino Ticino è una realtà molto radicata sul territorio. Presidente onorario è Rolando Paiusco, vicepresidente Giovanni Bertolli, segretaria Mara Cavalli, tesoriere Daniele Lazzaroni. Consiglieri: Silvano Castoldi, Lorenzo De Stefano, Engiola Duda, Giuseppe Grasso, Simone Lardo, Mario Martorana, Antonio Messuti, Francesca Pasquale, Roberto Rizzato.

Per info: info@scsantonino.com