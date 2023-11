Lo sciopero di venerdì 17 “ridotto” a quattro ore, si fermano i treni, non bus metro e aerei

Cgil e Uil hanno confermato lo sciopero generale di venerdì 17 novembre. Nonostante per la Commissione di garanzia manchino i requisiti, le due sigle sindacali hanno deciso di andare avanti con la mobilitazione. Nelle intenzioni di Cgil e Uil lo sciopero nazionale doveva durare otto ore o per l’intero turno di lavoro in diversi settori, ma ieri, martedì 14 novembre, è partita la lettera di precettazione firmata dal vicepremier e ministro Matteo Salvini e lo sciopero sarà consentito dalle 9 alle 13.

Nella lettera di precettazione firmata dal ministro delle Infrastrutture si legge: “In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate ai prestatori di lavoro, alle organizzazioni dei lavoratori e ai preposti del settore, nell’ambito degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi, le sanzioni amministrative previste”.

Vediamo quali sono i lavoratori che incroceranno le braccia: al momento chi deve usare i mezzi pubblici è bene tenga conto di uno stop sicuro dalle 9 alle 13.

A fermarsi saranno treni, mezzi pubblici (autobus, tram e metropolitane), taxi e Ncc. È invece escluso invece il comparto aereo. L’astensione dal lavoro riguarderà anche il pubblico impiego, la scuola, le poste, le lavanderie industriali e il comparto dell’igiene ambientale (la raccolta dei rifiuti).

Treni

I treni di Trenitalia saranno fermi dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ma i treni potranno subire cancellazioni o variazioni al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Il sito di Trenord parla ancora di uno stop dalle 00:01 alle 20:59 del 17 novembre, con due fasce orarie di garanzia: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, ma è probabile che si adegui alle direttive ministeriali. Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona. Trenord avverte che nel caso di cancellazione dei treni, saranno istituiti autobus senza fermate intermedie per i soli collegamenti aeroportuali: tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1), tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto per la linea S50.

Anche Italo si fermerà dalle 9 alle 13. Atm annuncia sul suo sito che non ci saranno problemi per chi si muove con metro, tram e bus.

Scuola

Per la giornata di venerdì è previsto anche uno sciopero generale di scuola, università, ricerca, formazione professionale e scuola non statale. La Flc Cgil chiede di alzare i salari, estendere i diritti, contrastare l’impoverimento di lavoratori e dei pensionati.

Sanità

Il sindacato infermieristico aveva proclamato uno sciopero di 24 ore del personale, garantendo però il mantenimento dei servizi essenziali, ridotto dopo la precettazione a sole quattro ore. .