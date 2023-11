Lo sciopero generale del 24 novembre ferma anche Prealpi Gas ma non il Pronto intervento

FILCTEM CGIL e UILTEC-UIL annunciano che per l’intera giornata del 24 novembre avrà luogo lo sciopero generale con le seguenti motivazioni: «Per cambiare la proposta di legge di Bilancio e le politiche economiche e sociali fino ad ora messe in campo dal Governo ed a sostegno delle piattaforme sindacali unitarie presentate. Per chiedere al Governo e alle Istituzioni territoriali di assumere provvedimenti, a partire da quelli in materia di lavoro (salari, contratti, precarietà) e di politiche industriali, sicurezza sul lavoro, fisco, previdenza e rivalutazione delle pensioni, istruzione e sanità, necessari a ridurre le diseguaglianze e a rilanciare la crescita».

Prealpi gas fa sapere che l’astensione dal lavoro proclamata dai sindacati potrà coinvolgere il Servizio di Distribuzione gas metano ma conferma che la società assicurerà il corretto funzionamento del Pronto intervento gas metano (numero verde 800 251 628) nei Comuni di Busto Arsizio e Gallarate per segnalazioni di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura.

Per informazioni: CENTRALINO PREALPI GAS S.r.l. tel 0331 304 501 (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00

e dalle 14,00 alle 17,00 e il venerdì dalle 9,00 alle 12,00)