Lo Yaka Volley a Sanremo intona un bel 3-0

Sabato 4 novembre lo Yaka Volley è stato chiamato ad esibirsi a Sanremo, non all’Ariston, ma contro la Grafiche Amadeo e comunque di fronte ad un bel pubblico, composto in gran parte dal tifo casalingo e in piccolo, ma agguerrita parte, da fedeli tifosi Malnatesi.

Nel primo set la squadra malnatese ha inizialmente faticato ad imporsi, ma dal 9 pari ha saputo migliorare la sua attenzione con un gioco più preciso, ostacolando a muro l’offensiva avversaria e migliorando l’incisività dell’attacco. Con il vento in poppa, coach Mattiroli ha condotto facilmente i suoi al terzo set, ma è alla metà di questa fase del match che cala l’attenzione dello Yaka, il vento gira a favore dei sanremesi che gestiscono bene attacco e muro fino al 24 pari. Ma nelle battute finali Regattieri si affida al braccio di Gasparini che non sbaglia e porta i suoi a cantare l’inno della vittoria chiudendo 24-26.

Il commento di coach Mattiroli: «Buona la prestazione dei ragazzi in tutti i fondamentali, bravo Gasparini nel chiudere il 3 set e da segnalare l’esordio di Davide Sontarcangelo».