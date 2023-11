L’occhio allenato dell’ispettore di polizia fuori servizio fa scattare quattro fogli di via da Busto Arsizio

In trasferta a Busto da Milano. Per fare cosa non si sa: ed è questo il punto: la polizia ha visto il quartetto intento ad osservare negozi e auto parcheggiate, ed è entrata in azione.

Nel primo pomeriggio di ieri, infatti la polizia di Stato di Busto Arsizio ha notificato quattro fogli di via dal territorio del comune. In particolare, un ispettore del Commissariato, libero dal servizio, notava la presenza di due persone che si aggiravano con fare sospetto tra le autovetture ferme nel parcheggio di una delle numerose attività commerciali presenti lungo il Corso Sempione. Continuando ad osservare i due soggetti, constatava che gli stessi raggiungevano una autovettura ferma ad attenderli a bordo della quale vi erano altre due persone.

I quattro, ricomposto il gruppo, si dirigevano verso Gallarate fermandosi in un secondo parcheggio. Qui i primi due scendevano nuovamente dal mezzo rimettendosi a controllare tutte le auto in sosta mentre gli altri appartenenti al quartetto, rimasti a bordo del mezzo, iniziavano a fare la spola lungo il Corso Sempione tornando poco dopo a riprendere i primi due spostandosi nuovamente tutti insieme verso il successivo parcheggio per iniziare un altro controllo. Allertata la pattuglia in servizio di Volante, questa raggiungeva l’operatore libero dal servizio, il quale indicava l’autovettura sospetta con i suoi occupanti.

Il successivo controllo ha evidenziato come le quattro persone, tutti gravati da svariati precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, pur non avendo commesso alcun reato, non avevano alcuna valida giustificazione per la loro presenza in Busto Arsizio risultando tutti residenti nella periferia nord di Milano, senza alcun interesse nel territorio di Busto Arsizio. Alle quattro persone, uomini tra i 20 ed i 27 anni, dopo i controlli di rito, è stato notificato un foglio di Via dal Comune di Busto Arsizio, provvedimento emesso dal Questore di Varese e che si aggiunge ai numerosi identici provvedimenti emessi con riguardo ad altri Comuni della provincia di Varese e di Milano.