L’ortopedia di Tradate ha un nuovo primario: nominato il dottor Christian Prestianni

È stato conferito oggi l’incarico di direttore dell’ortopedia e traumatologia all’ospedale di Tradate. Si tratta del dottor Christian Prestianni che ha ottenuto l’incarico con un punteggio superiore del secondo candidato.

48 anni, laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano, si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia nello stesso ateneo nel 2006. Dal 2013 è in forze all’Ortopedia dell’ASST Lariana, all’Ospedale Sant’Anna di Como, dove, dal 2018, ricopre l’incarico di alta specializzazione Fast track in Chirurgia protesica ortopedica. In passato, nel 2007, ha esercitato la professione di ortopedico in Camerun, all’Ospedale St.John Of God di Nguti.

Tra le numerose competenza sviluppate, rilevano quelle nel trattamento del politraumatizzato nei vari aspetti, dal damage control al trattamento definitivo, nel trattamento artroscopico delle patologie del ginocchio e di quelle tendinee e neurologiche alla base della mano, oltre al trattamento protesico delle patologie artrosiche.

Il nuovo primario, la cui data di inizio incarico non è stata definita, è una “vecchia” conoscenza dell’Asst Sette Laghi.

Fu il dottor Prestianni, infatti, a vincere il concorso per il reparto di ortopedia di Luino rinunciandoci, successivamente, al termine del periodo di prova. Il primario scelse di ritornare nell’ospedale precedente, il sant’Anna di san fermo della Battaglia, presidio dove attualmente lavora.

La sua decisione aggravò la crisi del reparto, in difesa del quale si espressero anche le istituzioni locali. Il commissario straordinario Giuseppe Micale decise di nominare un nuovo primario scegliendolo tra gli specialisti presenti, il dottor Massimo Masola, ma, di fatto, riducendo l’attività di ricovero a causa della carenza di specialisti.

Per mantenere la piena operatività del reparto, la Sette Laghi ha aperto un bando per reclutare ortopedici in libera professione e una manifestazione di interesse per raccogliere eventuali candidature di enti esterni a gestire le sale chirurgiche del Confalonieri smaltendo, nel contempo, le liste d’attesa dell’ospedale. La manifestazione di interessi si è chiusa, però, due settimane dopo senza risultati.