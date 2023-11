Luca Vullo al teatro Nuovo di Varese con “All inclusive”

Il nuovo show scritto, diretto, interpretato e prodotto da Luca Vullo si chiama “All inclusive – Un viaggio nelle diversità dove tutto è inclusivo” sarà giovedì 16 novembre alle ore 21:00 presso Il Cinema Teatro Nuovo di Varese in via dei Mille 39.

Lo spettacolo interattivo e divertente stimola la riflessione e il confronto su “diversità” e “inclusione” due temi fondamentali per la scuola e per garantire una società sana.

Vullo, definito l’Ambasciatore della gestualità italiana nel mondo, per la sua esperienza internazionale nella diffusione della gestualitá italiana come eccellenza del “made in Italy” e patrimonio immateriale della nostra cultura, è da tempo anche impegnato nel sociale.

Infatti in qualità di performer, o come ama definirsi lui un “PerFormatore”, porta in tour diversi spettacoli sociali per le scuole, sensibilizzando su diversi argomenti molto importanti come diversità e inclusione, DSA, ADHD, violenza economica verso le donne, comunicazione autentica e intelligenza emotiva.

L’evento serale aperto a tutti si terrà il 16 novembre e sarà seguito dal matinèe del 17 novembre che coinvolgerà diverse classi del Liceo Artistico di Varese.

Per info e prenotazioni: TEL 0332830053 – segreteria@filmstudio90.it