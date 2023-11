Luci sul rettorato dell’Insubria a Varese: è il Natale del 25esimo anniversario

L’Università dell’Insubria si accende nel centro di Varese, con un gioco di luci natalizie sulla ex chiesa del Rettorato in piazza Repubblica.

Lo fa, per la prima volta in 25 anni, proprio per il suo importante anniversario: al centro dell’illuminazione, perciò, c’è il numero 25, accompagnato dalle due parole chiave “anni insieme” e dedicato all’anniversario dell’Ateneo, nato il 14 luglio 1998. La forma grafica delle cifre è quella del logo celebrativo che, ispirato proprio alla facciata simbolo del Rettorato, contiene il profilo di una casa inclusiva, cuore della comunità accademica.

Il 25 però, in omaggio alle festività natalizie, è incorniciato dalla sagoma di un albero di Natale, sovrastato dal sigillo con la doppia spirale e circondato da una costellazione speciale: otto astri che rappresentano i Dipartimenti.

L’installazione luminosa, la prima nella storia dell’Insubria, è stata accesa venerdì 24 novembre, in concomitanza con l’albero di Natale del Comune di Varese in piazza Monte Grappa, e resterà visibile fino all’Epifania tutti i giorni dalle 17.30 all’una di notte.

Il calendario delle celebrazioni per i 25 anni si era aperto in anticipo, con la storica inaugurazione dell’anno accademico del 15 novembre 2022 a Varese alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ora, dopo un anno fitto di eventi (l’ultimo in ordine di tempo è al 6 dicembre, e vede il Chorus Insubriae protagonista al teatro di Varese) , l’Insubria guarda al futuro e si prepara inaugurare il ventiseiesimo anno accademico il 15 dicembre nella sede di Sant’Abbondio a Como. Al centro della prolusione del Magnifico Rettore Angelo Tagliabue ci sarà l’inclusione.