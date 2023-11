Luino “città per la vita” contro la pena di morte: il 30 novembre un incontro sul tema

Per la Giornata contro la pena di morte, inoltre, le finestre di Palazzo Verbania saranno illuminate di verde. Brocchieri: “E’ una delle grandi battaglie del nostro tempo riuscire a cancellare la pena capitale, retaggio barbaro di un passato che non dovrebbe più esserci”

Il 30 novembre di ogni anno si tiene la giornata mondiale delle Città per la vita, contro la pena di morte, per non dimenticare che ancora oggi ci sono paesi del mondo che mantengono questa forma di punizione crudele e disumana. È la più grande mobilitazione contemporanea planetaria per dire basta a tutte le esecuzioni capitali. Coinvolge più di 2000 città nel mondo, tra cui anche Luino che, nel 2012, ha deliberato di aderire al gruppo delle “Cities for Life”, ovvero “Città per la vita” contro la pena di morte, campagna promossa dalla Comunità di Sant’Egidio.

Da allora, l’Amministrazione Comunale e le Associazioni hanno organizzato un evento per ricordare che Luino è città per la vita e dice basta alla pena di morte. L’ultimo evento pubblico si è tenuto il 30 novembre 2019, in concomitanza con lo sciopero mondiale per il clima e ha visto la partecipazione di tante/tanti giovani. «Poi, il periodo pandemico, ci ha limitato a interventi online sui social – fanno sapere dall’amministrazione -. Lo scorso anno, però, uno striscione esposto sul Palazzo Comunale, ha ricordato l’impegno della nostra città e quest’anno possiamo tornare a condividere con un evento pubblico questo impegno e mantenere accesa la luce della speranza».

Giovedì 30 novembre, alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale di Luino in Piazza Risorgimento 2, si terrà

l’evento “Luino Città per la vita” con il seguente programma:

– Saluti ed intervento delle Autorità: perché Luino è “Città per la vita” contro la pena di morte

– Amnesty International Gruppo 296 Varese: l’impegno per la lotta contro la pena di morte. L’attuale situazione mondiale

– Rappresentanti delle associazioni e Consiglio Comunale dei ragazzi: letture di “la pena di morte va abolita”

– Accensione delle candeline e accompagnamento musicale per dare luce e speranza alla lotta contro la pena di morte

Per la Giornata contro la pena di morte, inoltre, le finestre di Palazzo Verbania saranno illuminate di verde. «Luino è impegnata contro la pena di morte – commenta Elena Brocchieri, assessore al sociale -. Una città per la vita dove la vita è il valore più importante. È una delle grandi battaglie del nostro tempo riuscire a cancellare la pena capitale, retaggio barbaro di un passato che non dovrebbe più esserci nelle norme del diritto moderno. Giovedì 30 novembre lo ribadiremo, mi piacerebbe che ci fosse tanta gente a sostegno di questa causa. Lì rinnoveremo l’impegno di questa amministrazione anche per le grandi sfide. Un ringraziamento a tutte quelle realtà che a fianco dell’amministrazione ogni anno danno risalto a questa battaglia».