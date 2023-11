Luino dice addio a Erminia, si è spenta dopo una lungo vita trascorsa nel ricordo del fratello Guido Petter

(A cura di Emilio Rossi, presidente Anpi Luino)

Aveva compiuto 101 anni il 21 settembre scorso. Una lunga vita che si è conclusa mercoledì 1° novembre presso Villa Fonteviva dove Erminia Petter insieme alla sorella Piera si trovava da qualche anno. Guido Petter era molto legato alle due sorelle che visitava periodicamente soggiornando nella casa natale di via Palazzi.

Erminia era la sorella maggiore, un riferimento importante. Grande trepidazione aveva suscitato in famiglia la decisione del giovane Guido di aggregarsi alle formazioni partigiane in Val d’Ossola. Poche le notizie che potevano filtrare da quel fronte incerto e discontinuo tra sentieri sconosciuti e faticosi per sottrarsi ai rastrellamenti a tappeto delle milizie nazifasciste. E poi nel 1979 la brutale aggressione di Autonomia Operaia che fece temere per la sua vita tanto che si disse che Petter era stato due volte partigiano.

Queste preoccupazioni incombevano come un peso insopportabile su una famiglia che aveva sempre considerato Guido come un sostegno sicuro e autorevole. Nel 2011, un fulmine ciel sereno, la notizia dell’improvvisa scomparsa del fratello. Lei aveva cercato di reagire per infondere coraggio anche alla sorella Piera e ai nipoti Anna e Franco. Poi recentemente la consolante notizia dell’intitolazione del lungolago di Colmegna e del Centro Congressi dell’Università di Padova a Guido. Momenti che hanno lenito la malinconia di una vecchiezza che avrebbe voluto condividere col fratello tanto amato.

Alla sorella Piera, ai nipoti Anna e Franco le più sentite condoglianze. I funerali di Erminia si terranno venerdì 3 novembre alle ore 14.00 nella chiesa parrocchiale di S. Caterina a Colmegna.