“Lungaggini burocratiche, ma il recupero dell’ex municipio di Casorate è un successo”

Il “vecchio municipio” diventerà parte della vita dei casoratesi, siamo agli ultimi passi: «È un grande successo averlo recuperato» dice l’assessore all’urbanistica e lavori pubblici Andrea Tomasini.

Dopo la denuncia delle opposizioni, Tomasini parla di «lungaggini legate alla burocrazia», ma sottolinea i risultati già raggiunti: «L’edificio è già stato presentato nell’estate scorsa, è un po’ una svolta per Casorate, era atteso da tanto tempo. Che se ne parli vuol dire che ha lasciato il segno, ha colpito».

La minoranza di Casorate Aperta ha sottolineato che anche l’ultimo consiglio comunale è stato convocato nella vecchia sede, alla sala di fianco alle scuole: un aspetto se si vuole “simbolico”, ma che mostra come l’edificio attenda ancora un uso reale.

Quando si trasferirà il consiglio? E quando gli altri spazi saranno disponibili per chi vuole organizzare ad esempio una mostra o un incontro?

«Il regolamento sull’uso delle sale comunali – dice Tomasini – sarà votato nella seduta del 27 novembre 2023, che si terrà ancora nella vecchia sede» spiega Tomasini. Mentre già a Natale potrebbe esserci un uso (allo studio) della sala espositiva.

Rinnovo di piazza Mazzini al via a inizio 2024

Al di là della vicenda del municipio Tomasini risponde con fermezza alle opposizioni, partendo da un principio: «Anche quando siamo in silenzio, noi lavoriamo giorno per giorno, per pianificare le opere che andremo a eseguire».

A partire dalla riqualificazione piazza Mazzini, “l’altra metà” rispetto al vecchio municipio: «Il consigliere Stoppa forse si è perso che è già stato presentato il progetto esecutivo» contrattacca il delegato del sindaco Dimitri Cassani. «Contiamo di assegnare i lavori entro l’anno, aprendo poi i lavori verso fine gennaio-inizio febbraio. Sarà un passo avanti, la piazza, a completare un insieme che diventerà un bel fulcro per Casorate».

Le manutenzioni a Casorate Sempione

E gli altri interventi “minuti” per la vivibilità del paese?

«In questa settimana partono interventi di messa in sicurezza, in via Trieste viene tolto dosso danneggiato e si riasfalterà poi quel tratto. Questo in un contesto in cui abbiamo investito il grosso delle risorse a un’opera molto richiesta, l’asfaltatura di via dei Cacciatori fino alla discarica». Un breve tratto che ha però richiesto un lungo lavoro di preparazione, legato alle norme sull’invarianza idraulica.

Altro fronte sollecitato anche dalla minoranza: «Il rifacimento della segnaletica orizzontale sta ripartendo in questi giorni».

Illuminazione pubblica

Altro capitolo citato da Tomasini come esempio di lavoro a lungo termine è il rinnovo dell’illuminazione pubblica: «Abbiamo riscattato la rete, con una lunga trattativa che ha consentito di raggiungere un accordo tra le parti con Enel, evitando contenzioni. La gestione per nove anni è stata assegnata a Enel Sole e prevede anche l’ammodernamento degli impianti, con maggiore risparmio per i casoratesi».