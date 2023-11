L’Unione degli studenti annuncia lo sciopero per venerdì 17 novembre a Busto Arsizio

Disagio, diritto allo studio e alla rappresentanza studentesca. Sono questi alcuni dei temi di cui si parlerà domani, venerdì 17 novembre, nel presidio organizzato dall’Unione degli Studenti di Varese a Busto Arsizio, all’ingresso del Parco Ugo Foscolo in via Manara.

« Abbiamo organizzato questo momento di sciopero insieme agli studenti delle scuole di Busto e del Sud della provincia – spiega Matteo Toscani dell’Unione Studenti – Vogliamo sollevare il problema del disagio psicologico dei ragazzi e delle risposte scarse che le scuole mettono in campo. A fronte di atti di autolesionismo anche gravi, non ci sono forme di supporto adeguate. Poi c’è il problema del diritto allo studio che, soprattutto in alcuni istituti, non è adeguatamente rispettato perchè i costi dei materiali didattici è elevato. C’è poi il tema edilizio e del freddo che lamentano i ragazzi in alcuni edifici. Infine, ma non perchè tema di minor importanza, vogliamo porre l’accento sulla partecipazione. Nelle scuole si lamenta che ci sia scarso interesse da parte dei ragazzi ma il problema è a monte: il nostro è un modello che induce a individualizzare e non a condividere. Il momento di domani vorrà anche porre e basi per una nuova rappresentanza dei diritti degli studenti».

La manifestazione è stata organizzata in occasione della giornata internazionale dello studente che si celebra in Europa. Oltre ai temi specifici, si discuterà di tematiche più ampie per costruire una scuola inclusiva, transfemminista, ecologista e antifascista, dove non siamo considerati solo come numeri o voti ma nella quale ci vengano dati gli strumenti per cambiare il mondo.