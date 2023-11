L’Università dell’Insubria apre le porte di Varese e Como agli studenti delle scuole superiori

Everyday Insubria è l’iniziativa di orientamento dell’Università dell’Insubria, che dal 20 al 24 novembre darà agli studenti delle scuole superiori l’opportunità di entrare nel mondo universitario,

partecipando a vere e proprie lezioni, laboratori e seminari.

La professoressa Michela Prest, delegata del rettore all’orientamento, spiega: « Apriamo le porte di aule e laboratori affinché gli studenti delle scuole superiori entrino in università e sperimentino cosa significhi

seguire una lezione universitaria. Potranno inoltre confrontarsi con chi vive questo percorso ogni giorno».

Everyday Insubria a Varese

Area scientifico-tecnologica

Al campus Bizzozero di Varese sono in programma per l’area scientifica e tecnologica le lezioni di algebra e geometria, programmazione e architettura degli elaboratori del corso di laurea in Informatica. Inoltre, ci

saranno lezioni di Ingegneria di processo, affidabilità e sicurezza della triennale in Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente.

Area giuridico-economica

Per quanto riguarda il corso di laurea Economia e management dell’innovazione e della sostenibilità gli studenti potranno prendere parte alle lezioni di materie quali: matematica, contabilità e bilancio, diritto

commerciale, diritto pubblico ed economia degli intermediari finanziari. La laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza propone invece le lezioni di diritto privato, sociologia del diritto, diritto ecclesiastico, diritto canonico e diritto comparato delle religioni.

Area delle scienze umane e sociali

Per quest’area sono in programma incontri che riguardano il corso di Scienze della comunicazione, come ad esempio: «English Idioms and Storytelling in Tv Series», «Comunicazione del processo criminale: case

studies», «Introduzione alla filosofia» e «Il ruolo dell’Europa per costruire la pace». Si prosegue con gli incontri del corso di Storia e storie del mondo contemporaneo su “La Storia e le storie, come l’audiovisivo

può aiutarci a comprendere il passato e il presente”.

Area medica

Si potrà assistere a diverse lezioni dei corsi di Fisioterapia, Igiene dentale, Educazione professionale, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusioni cardiovascolari, Ostetricia, Infermieristica e

Scienze motorie.

Everyday Insubria a Como

Area scientifica e tecnologica

Presenta lezioni di algebra e geometria, programmazione e architettura degli elaboratori, del corso di laurea in Informatica.

Il corso triennale di Chimica e chimica industriale propone lezioni su: fondamenti di chimica generale, complementi di chimica generale, analitica strumentale, chimica e tecnologia degli alimenti.

Matematica offre lezioni di analisi e l’evento «Festa d’autunno», con seminari aperti sia agli studenti universitari sia agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Per il corso di laurea in Fisica una lezione aperta intitolata «Dalle leggi di Keplero ai buchi neri», un pomeriggio astrofisico e il seminario «Oppenheimer: fisica e cinema a confronto».

Area giuridico-economica

Giurisprudenza propone le lezioni di diritto privato, fondamenti di traduzione e diritto della pubblicità, degli influencer e moda.

Area medica

Gli studenti avranno l’opportunità di partecipare ai laboratori professionali di Infermieristica: i tutor saranno disponibili per rispondere alle domande. Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di

lavoro offrirà lezioni di primo soccorso.

Area delle scienze umane e sociali

Per quest’area sono in programma gli stessi incontri previsi a Varese, per quanto riguarda il corso di laurea in Scienze della comunicazione.

Aule e orari sono disponibili a questo link: https://www.uninsubria.it/formazione/everyday-insubria.

Per partecipare è necessario prenotare il posto tramite EventBrite al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-everyday-insubria-757390664867?aff=oddtdtcreator