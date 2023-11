L’Università dell’Insubria celebra il Gruppo Immagine, una storia di 5 artiste femministe

È stata inaugurata, nel rettorato dell’Università dell’Insubria in via Ravasi 2 a Varese, la mostra intitolata «Il Gruppo Immagine. Una storia di artivismo femminista da Varese alla Biennale di Venezia».

Curata da Massimiliano Ferrario, docente di Storia dell’arte contemporanea e responsabile scientifico del Centro di ricerca sulla storia dell’arte contemporanea (Crisac),in collaborazione con la docente di storia sociale dell’arte Laura Facchin, l’esposizione ripercorre la storia del Gruppo Femminista Immagine di Varese, fondato nel 1974 da Milli Gandini, Mariuccia Secol e Mirella Tognola e ampliatosi successivamente con le adesioni di Silvia Cibaldi, Clemen Parrocchetti e Mariagrazia Sironi. Un collettivo che si impegnò nella battaglia per la ridefinizione del ruolo della donna, affrontando temi legati al lavoro, alla famiglia e alla maternità.

« Questa mostra – spiega il professor Massimiliano Ferrario – si inserisce nel calendario delle Celebrazioni per i 25 anni della nostra università. Ha come obiettivo quello di accompagnarci fino all’ 8 marzo del prossimo anno in cui cadranno i 50 anni della fondazione del gruppo femminista, Immagine di Varese. È una storia poco conosciuta del nostro territorio e, come ateneo, pensiamo che abbia un grande valore sociale e culturale e che valga la pena celebrarla. Dopo le ultime mostre retrospettive che hanno avuto luogo a Varese negli anni 80, siamo convinti che sia doveroso portare all’attenzione della cittadinanza una storia vincente che coniuga creatività e lotta, arte e militanza, ovviamente in ambito femminista, per i diritti delle donne. Un impegno che abbiamo voluto riassumere nel termine artivismo».

Il discorso inaugurale è spettato al professor Andrea Spiriti, ordinario di Storia dell’arte moderna e delegato dal rettore per la valorizzazione dei beni culturali. Accanto a Lui la professoressa Barbara Pozzo, delegata per le pari opportunità in ateneo, e la docente Biavaschi che hanno sottolineato il valore della lotta culturale condotta dalle donne negli anni ’70, periodo di grande fermento e che ha aperto nuove prospettive per la rivisitazione del diritto italiano nel rispetto dei principi fondanti della Costituzione

«Per illustrare un percorso della durata di più di 10 anni dal 1974 al 1988 – ha poi spiegato Laura Facchin curatrice della mostra – il percorso espositivo è stato suddiviso in tre sezioni: una prima sezione dal 1974 al 1977 racconta l’origine del gruppo femminista, Immagine di Varese, e i suoi primi anni di attività, la vera e propria militanza, l’impegno con la messa a disposizione delle Arti per la lotta femminista, in particolare per il riconoscimento del salario domestico. La seconda sezione riguarda l’anno topico del 1978, un anno di svolta per la maturazione delle idee e degli indirizzi del gruppo, soprattutto perché le vede partecipi alla prima Biennale di Venezia dedicata alle donne, con una con una installazione di particolare importanza nell’area dei Magazzini del Sale nell’area denominata Spazio Aperto. La terza sezione dal 1979 al 1988 riguarda la fase della maturità della vita del gruppo, in cui le ricerche individuali delle cinque artiste che compongono il sodalizio, continuano a intrecciarsi, talvolta lavorando insieme, talvolta a gruppi, fino alle esperienze internazionali da Praga a Vienna a Parigi con una chiusura, appunto, alla prima biennale delle donne artiste di Parigi del 1988».

Erano presenti all’inaugurazione tre delle artiste: Mariuccia Secol, Mariagrazia Sironi e Silvia Cibaldi.

La mostra «Il Gruppo Immagine: una storia di artivismo femminista da Varese alla Biennale di Venezia» è accompagnata da un catalogo scientifico, a cura del Crisac e pubblicato da Editris, e sarà visitabile fino all’8 marzo, con ingresso libero dal lunedì al venerdì, con orario continuato 9-18.