L’Università dell’Insubria dedica il ritratto ai suoi tre primi rettori per raccontare i suoi 25 anni di storia

Tre ritratti per raccontare la storia passata e guardare al futuro. Per i 25 anni dell’Università dell’Insubria sono stati realizzati i ritratti dei primi tre rettori dell’ateneo: Renzo Dionigi, Alberto Coen e Angelo Tagliabue. Un’iniziativa voluta per avviare un racconto che parlerà alle future generazioni, agli studenti, ai docenti e al personale che animerà l’ateneo tra diversi decenni e persino secoli.

I ritratti realizzati, con la tecnica olio su tela dall’artista Luca Del Baldo, sono stati rivelati questa mattina, mercoledì 22 novembre, nel corso di una cerimonia a cui hanno preso parte l’attuale Magnifico Tagliabue e i due predecessori, Dionigi che fu tra i fondatori e Coen che gli successe. Presenti anche i direttori generali passati e attuale Marino Balzani, Gianni Penzo Doria Marco Cavallotti.

Moderatore il professor Spiriti che ha sottolineato la scelta di arricchire l’università di opere contemporanee dando così inizio a una raccolta che dovrà fregiarsi del titolo ministeriale: «I dipinti non rappresentano solo un soggetto ma anche un preciso periodo storico, quello del nostro Ateneo. C’è anche la bravura dell’artista che ha saputo passare dalla presenza fisica alla funzione storicizzante di ciò che il loro ruolo è stato». Accanto al professor Spiriti, i docenti di arte contemporanea Laura Facchin eMassimiliano Ferrario.

Il rettore in carica Angelo Tagliabue ha aperto l’incontro ringraziando il personale e i diversi collaboratori che permettono di raggiungere i risultati: «Ogni rettore ha fatto cose diverse, ma fondamentali sono il dialogo di confronto, la collaborazione e l’aiuto tra le diverse figure».

Renzo Dionigi, che fu tra i fondatori e il primo a dirigere l’ateneo, ha ricordato le difficoltà iniziali e ha annunciato l’imminente pubblicazione di un opuscolo che narrerà di episodi e sfide dei primi anni di vita dell’ateneo. Il successore Alberto Porisini Coen ha ricordato la strada percorsa negli anni: «Ho vissuto sei anni come rettore ed è stata un’esperienza bellissima. Eravamo una piccola realtà accademica e oggi siamo tra quelle di medie dimensioni. I rettori rappresentano una comunità che identifica un tratto di strada. Oggi vogliamo lasciare un segno, iniziamo a mettere i primi tasselli di un cammino che dovrà essere lungo e proficuo. Se solo la politica riflettesse sul valore del mondo accademico e lo sostenesse nell’interesse dello sviluppo del sistema paese».

Le opere sono state realizzate da Luca Del Baldo, specializzato nel genere della ritrattistica, tra i suoi lavori i più iconici volti della musica e del cinema, come Mick Jagger, John Lennon, David Bowie: « Io non lavoro con la persona fisica, ma attraverso le fotografie: non è il mezzo che conta ma il fine, il risultato che si vuole raggiungere».