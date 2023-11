Luoghi fantastici nel laboratorio del Maga per Glocal+

Domenica 12 novembre dalle ore 15 alle 17 il Museo Maga organizza il laboratorio creativo per famiglie con bambini da 6 a 12 anni “Cartoline da un mondo tutto mio” in occasione di Glocal+ del Festival del Giornalismo digitale Glocal 2023.

Un breve percorso di visita all’interno della mostra “Il profilo dell’immagine. Arte e fotografia in Italia” guida bambini, ragazzi e famiglie alla scoperta dei diversi significati che la fotografia può mediare e delle modalità attraverso le quali l’immagine può essere utilizzata e modificata.

In laboratorio i partecipanti sono invitati a dare forma a luoghi fantastici e immaginifici, attraverso la tecnica del collage, creando avvenimenti o situazioni irreali, resi visibili attraverso l’assemblaggio di diversi frammenti di immagini.

Max 20 bambini partecipanti, iscriviti compilando il Modulo Google.

€5,00 costo ingresso ridotto mostra adulto

€10,00 costo attività bambino partecipante

Per maggiori info scrivere a didattica@museomaga.it