Lutto cittadino a Caronno Varesino per la morte del piccolo Dante Mercanti

Il commissario prefettizio del comune di Caronno Varesino, dottor De Fanti ha stabilito un giorno di lutto cittadino in corrispondenza con la data, non ancora decisa, in cui si terranno i funerali di Dante Mercanti, il ragazzino di 14 anni morto tragicamente durante alcuni lavori in campagna mentre era in compagnia di suo padre.

La data delle esequie non ancora fissata dipende dal nulla osta della Procura cui sono affidate le indagini per accertare eventuali profili di responsabilità penali circa l’accaduto, atti che hanno previsto accertamenti medico legali sul corpo della giovane vittima.

Nel giorno del commiato ogni ufficio pubblico del paese avrà le bandiere e mezz’asta; un minuto di silenzio; e il divieto di ogni attività in contrasto col carattere luttuoso della ricorrenza in concomitanza con le esequie.