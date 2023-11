Lutto nel calcio legnanese e varesino per la scomparsa dell’attaccante Roberto Baldan

All’età di 64 anni è scomparso oggi, giovedì 30 novembre, a Bovisio Masciago, Roberto Baldan, attaccante con un passato sia al Varese, che al Legnano (nella foto, insieme al collaboratore Mario Tajè). Cresciuto nel vivaio biancorosso e dopo il debutto in serie B nella stagione 77/78, il centravanti era approdato in maglia lilla nel campionato di C2 81/82, insieme all’allenatore Peo Maroso e a un gruppo di giocatori varesini, come Cozzi, Catena, De Lorentis, Paolillo.

Una squadra ricordata per la cavalcata conclusa nel maggio 1983 con la promozione in C1. Baldan era stato un protagonista assoluto con 10 reti in 31 presenze. Nelle quattro stagione al Legnano, sono state 93 le partite giocate e 24 i gol segnati. Un giocatore ricordato per la capacità di muoversi nelle aree avversarie, ma anche per la modestia fuori dal campo.

Funerali ancora in data e orario da definire

Il gruppo storico del Legnano calcio ricorda l’amico e compagno di tante vittorie Roberto Baldan, è vicino ai famigliari e porge le più profonde condoglianze