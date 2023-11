Madonna in Campagna si prepara alla festa e al palio della Rama di Pomm

Manca meno di un mese e nel rione di Madonna in Campagna è iniziata la frenesia da Palio, l’unico che si corre nella città di Gallarate. Mentre si organizza il ricco calendario di appuntamenti, dopo la pausa estiva sono ripresi gli incontri nelle scuole del quartiere. «Vogliamo coinvolgere sempre più persone per mantenere viva una tradizione importante per tutta la città» afferma il presidente dell’associazione di promozione sociale Rama di Pomm, Daniele Mazzetti «invito tutti a partecipare ed a sostenere le contrade ed i contradaioli».

Ai blocchi di partenza

A Madonna in Campagna fervono i preparativi e le quattro contrade sono già pronte a darsi battaglia per conquistare il gonfalone della 75esima edizione del Palio della Rama di Pomm. Lo scorso anno sono stati i i Paisaan Quadar (Verdi) con 179 a conquistare il primo posto, la medaglia d’argento – a pari merito – è andata ai i Privilegiaà dal Campanin (Gialli) e i Cittaditt da la campagna (Rossi) con 153 punti e terzi i Drizuni dal Tirasegn (Blu) con 148. Ma quest’anno, come sempre, è tutta un’altra gara. E dopo il nuovo gioco “Il tempo delle mele” e il torneo di calcio maschile e femminile inizia a delinearsi la classifica:

Primi i Privilegiaa dal Campanin (Gialli) con 29 punti seguiti ad una lunghezza di distanza dai Paisaan Quadar (Verdi), terzi con 21 punti i Cittaditt da la Campagna (Rossi) ed i Drizuni dal Tirasegn (Blu).

Tra tradizione e futuro

Quest’anno il Palio spegne 75 candeline, un traguardo importante per l’associazione che ha deciso di vivere questi mesi con uno sguardo al futuro (e alle nuove generazioni) senza dimenticare il passato. Da giugno ad oggi infatti, l’associazione ha programmato una serie di incontri per gli adulti ma anche per i più piccoli residenti del quartiere, e non solo.

I membri del comitato organizzatore infatti, dopo essersi coordinati con le dirigenti, hanno programmato degli appuntamenti nelle scuole gestite dalla “Fondazione Consorzio Scuole Materne” per spiegare ai bambini le origini della festa, i momenti salienti, i giochi e le contrade. C’è di più.

Alla consorziata di Madonna in Campagna si è disputata la prima edizione del “Mini Palio della Rama di Pomm“. E nei giorni scorsi le bandiere delle quattro contrade hanno fatto visita agli alunni della scuola materna dell’IC Gerolamo Cardano di via Madonna in Campagna.

A giugno poi, è stata allestita la mostra “Ci sei anche tu! 75 anni di Palio in foto” pensata per far rivivere i momenti salienti del palio gallaratese e far riaffiorare i ricordi di chi ha partecipato ai giochi o era tra il pubblico a fare il tifo.

«In questa nuova edizione del Palio abbiamo voluto sottolineare ancora una volta il nostro legame con la città, il rione e la sua comunità» afferma il presidente dell’associazione di promozione sociale Rama di Pomm, Daniele Mazzetti «per questo abbiamo deciso di far coincidere la data della prima gara e della mostra con quelle della festa della Comunità al centro parrocchiale Paolo VI». Una scelta che evidenzia lo stretto legame tra il Palio ed il rione.

«La tradizione per noi è un aspetto importante così come il ricordo di quei contradaioli che per il Palio hanno fatto tanto ma che ora, non sono più tra di noi» continua Mazzetti. Il numero uno dell’associazione però, guarda anche al futuro. «La collaborazione con il centro parrocchiale Paolo VI è un modo per far conoscere il Palio e – ammette – coinvolgere sempre più persone per mantenere viva una tradizione unica in città e non solo».

Prossimi appuntamenti

La prima data da segnare in agenda è per sabato 11 novembre con la presentazione del Palio alla città in piazza Libertà dalle 15 alle 18.30 per poi spostarsi al teatro Nuovo alle 21 per lo spettacolo “CeneVentola” della compagnia “MicAttori”. Domenica 12 sarà una giornata intensa: alle 12.30 al centro parrocchiale Paolo VI (via Pio la Torre,4) inizia il “pranzo per la tua contrada e il tuo oratorio” (l’incasso dello spettacolo e del pranzo sarà devoluto all’oratorio). Nel pomeriggio si entra nel vivo delle gare con la Petanca (bocce rustiche) alle 14.15 ed il “Tutti contro tutti” alle 17.15. Da lunedì 13 a venerdì 17 novembre i contradaioli saranno impegnati prima con i momenti di preghiera in Santuario di Madonna in Campagna alle 20.30 e poi con le gare valide per conquistare punti in classifica. Le quattro contrade si sfideranno a pallavolo, ping pong, torneo di carte, calcio balilla, calcio volley, “Palline in gioco” e bowling.

Sabato 18, alle 10.30, al Santuario di Madonna in Campagna ci sarà al tradizionale benedizione dei bambini. Domenica 19 novembre poi, la tradizione entra nel vivo. Alle 10.30 in Santuario verrà celebrata la messa solenne con l’offerta della cera da parte dell’amministrazione comunale. Alle 14 i contradaioli sfileranno dal Teatro Nuovo fino al campo di gara in via Pacinotti. Dalle 14.30 si parte con gli ultimi giochi: la corsa in bicicletta, il tiro alla fune femminile e maschile, la staffetta 4 x 100, “Super Mario Pomm”, la gara Folkloristica, la podistica e la corsa con gli asini.

Ora non resta che scegliere la contrada preferita e fare il tifo. Per seguire tutti gli aggiornamenti è possibile consultare la pagina Facebook ed Instagram.