Madre e figlio morti a Gavirate per il monossido: assolti i due imputati di omicidio colposo

Per la morte di Giuseppina Salvi e del figlio Pierluigi Roncari, avvenuta nel 2019 a Gavirate, il tribunale di Varese ha pronunciato sentenza di assoluzione per i due imputati, accusati di omicidio colposo: si tratta del manutentore dell’impianto e dell’amministratore del condominio.

Il processo, di fronte al giudice monocratico, è nella fase del primo grado di giudizio e nel corso del procedimento le parti hanno richiesto una serie di perizie per verificare le condizioni dell’impianto dell’appartamento dove madre e figlio vennero trovati cadaveri una mattina di fine ottobre di quattro anni fa. La causa di morte è da ricondursi ad una fuga di monossido di carbonio, gas killer inodore e incolore che non ha lasciato scampo alle due vittime di 93 e 61 anni, oltre al cane di famiglia.

A dare l’allarme, la mattina di quel 29 ottobre, una vicina di casa di un’abitazione in via dei Pozzi a Gavirate: la donna, non vedendo i panni dell’anziana ritirati e dunque ancora stesi nonostante fossero asciutti, aveva allertato i soccorsi inutilmente giunti sul posto anche con un elicottero sanitario da cui sono scesi i medici che – previo sopralluogo Nbcr dei vigili del fuoco – altro non hanno potuto fare se non constatare il decesso.

Nel corso del procedimento sono stati ascoltati periti di parte e del giudice ma non si è formata la prova circa la colpevolezza degli imputati, difesi dall’avvocato Simona Ronchi. Entrambi sono stati assolti con formula piena.