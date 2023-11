Magia natalizia ad Albizzate con i mercatini e il trenino per le vie del paese

Albizzate si veste a festa: i tradizionali Mercatini di Natale organizzati dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune, sono pronti a illuminare la Piazza IV Novembre con scintillanti luci e calorosa atmosfera festiva.

Il 3 dicembre, dalle 10 alle 18, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi nello spirito natalizio attraverso una serie di attività e attrazioni pensate per tutti. Gli stand gastronomici saranno le stelle di questa festa, dove sapori tradizionali e prelibatezze locali potranno deliziare i palati dei più golosi e dei curiosi alla ricerca di gustose scoperte.

Per i più piccoli, e perché no, anche per i grandi che vogliono riscoprire il bambino che è in loro, sarà disponibile un trenino itinerante che, gratuitamente, porterà i passeggeri in un viaggio attraverso le vie di Albizzate, offrendo una prospettiva unica e divertente del paese addobbato a festa.

Il momento clou della giornata sarà senza dubbio l’accensione delle luminarie alle ore 17, un evento che promette di essere accompagnato da una sorpresa speciale, capace di lasciare i visitatori con il naso all’insù e il cuore pieno di gioia.

Non meno importante, l’appuntamento con Babbo Natale nella sua casetta: il personaggio più amato dalle festività sarà disponibile per incontrare i bambini e raccogliere le loro letterine. Un momento di pura magia che contribuirà a rendere questa giornata indimenticabile per i più piccoli.

In caso di maltempo, non temete: la magia dei Mercatini di Natale non si spegnerà. Gli organizzatori hanno previsto che l’evento si trasferirà al riparo nella Sala Piotti, assicurando così che nessuna nuvola possa oscurare la gioia e lo spirito di comunità che questi mercatini rappresentano.