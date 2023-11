Malnate piange Corrado Nardelotto, fondatore dell’associazione “La Finestra”

Si è spento sabato 4 novembre Corrado Nardelotto, figura storico del volontariato sociale malnatese grazie alla sua attività all’interno dell’associazione “La Finestra”, la realtà che da decenni segue ragazzi con disabilità intellettive e relazionali, della quale è stato fondatore e presidente della Cooperativa.

Il funerale sarà lunedì 6 novembre alle ore 14.30 alla Chiesa San Lorenzo di Gurone.

Il consiglio di amministrazione gli ha voluto dedicare un ultimo ricordo:

Ora che, come succede per tutti gli esseri umani, la natura ha fatto il suo corso e Corrado non è più con noi, ci si incomincia a rendere conto del vuoto immenso che la sua dipartita lascia, per la sua famiglia, per la sua creatura, la Finestra, nelle sue diverse declinazioni e nella comunità di Malnate, ma non solo.

E’ stato, con altre persone, il fondatore dell’Associazione in anni lontani, quando condividere il peso e le gioie di vivere con e assistere un figlio diversamente abile non era solo un atto di dedizione e amore ma anche e soprattutto di emancipazione civile e sociale; ha poi creduto e sostenuto, assumendosene la diretta responsabilità, la costituzione della Cooperativa, di cui è stato il corpo e l’anima, l’immagine e la sostanza.

Ha visto questa realtà crescere nel tessuto sociale del Paese, sempre presente e attivo, sempre coerente con il suo sogno e con la sua visione, positivo e fiducioso nel futuro anche quando i dubbi e i problemi potevano sembrare insormontabili.

E’ stato un esempio per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, i suoi tanti “ragazzi”, i collaboratori che ha sempre saputo motivare e i volontari con cui ha speso tanta parte del suo tempo, persone che in lui hanno riconosciuto un faro sicuro nel loro operare. Per lui la naturale modestia e ritrosia sono diventate un tratto caratteristico e ne hanno elevato la figura a gigante della solidarietà e del volontariato.

Da lui dobbiamo imparare che non esistono problemi senza soluzione e che nella capacità dell’essere umano di crescere ed evolvere si può e si deve credere. Sempre e comunque.

Grazie di tutto, Corrado. La tua è stata una vita utile per tutti e di questo ne puoi essere fiero.