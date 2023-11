Malore in hotel a Varano Borghi per un bimbo di 18 mesi: salvato grazie al sangue freddo di una inserviente

Dopo tanta paura un finale a lieto fine, grazie al sangue freddo di chi ha prestato le prime cure e ai controlli ospedalieri.

L’incubo di ogni genitore si è palesato nel primo pomeriggio di giovedì 2 novembre in una stanza d’hotel a Varano Borghi. La prestigiosa struttura ricettiva era stata scelta da una famiglia di turisti stranieri per passare un periodo di vacanza con il loro bimbo di appena 18 mesi.

La tranquillità del soggiorno è stata spezzata nel primo pomeriggio di giovedì 2 novembre dalle urla strazianti della madre che si è trovata con il piccolo sconvolto da convulsioni febbrili. Fondamentale, in cui frangenti di puro terrore per un genitore, è stato il sangue freddo di una inserviente dell’impresa di pulizie impegnata nel riassetto delle camere.

Sentendo le richieste d’aiuto della madre la donna si è precipitata in stanza dove il piccolo è apparso in condizioni gravissime. Mentre veniva subito richiesto il soccorso di un’ambulanza la donna è riuscita a rianimare il piccolo e a tenerlo sveglio insieme alla mamma fino all’arrivo degli operatori del 118 che lo hanno preso in custodia e trasportato in ospedale a Varese.

Dopo i primi interventi di pronto soccorso il piccolo è stato stabilizzato e tenuto in osservazione fino ad oggi, venerdì 3 novembre, quando è stato infine dimesso dopo aver scongiurato la possibilità di ogni più grave conseguenza.