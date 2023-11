Maltempo e siccità, 530 alberi abbattuti a Saronno tra il 2022 e il 2023

Tra il 2022 e il 2023 sono stati 530 gli abbattimenti di piante morte o gravemente danneggiate a causa della siccità e del maltempo, per un costo totale di circa 176 mila euro, inizialmente destinati per effettuare nuove piantumazioni (nella foto di copertina, le piante abbattute dal maltempo lo scorso luglio). Lo rende noto l’assessore all’Ambiente del Comune di Saronno Franco Casali, in occasione della Giornata nazionale degli alberi che ricorre oggi, 21 novembre.

«Le nuove piantumazioni già effettuate nel 2023 ammontano a 106, mentre ne sono state appena appaltate 111 che portano il totale delle nuove piantumazioni a 217 alberi, per una spesa complessiva di 137.507,00 euro – spiega l’assessore Casali -. Se i soldi che si sono dovuti spendere per gli abbattimenti, purtroppo resi indispensabili a seguito degli eventi meteo negativi, fossero stati spesi per nuove piantumazioni avremmo messo a dimora 337 nuovi alberi, oltre alle 217 piante già piantumate o di prossima piantumazione, ovvero un totale di 554 piante».

«Nel corso della primavera ed autunno 2024 provvederemo a mettere a dimora quante più piante possibili, tenendo comunque presente la difficoltà di trovare piante di caratteristiche paesaggistiche e soprattutto agronomiche adatte ai cambiamenti climatici in corso, sia per il ripristino di fallanze urbane, sia per le nuove attività di forestazione urbana» conclude Casali.