Mamma, papà e 130 figli: al Miv di Varese l’incredibile storia di Melba e Víctor

Come si cresce in una famiglia a dir poco numerosa? Tra i 20 film e documentari ricco cartellone di Glocal DOC – primo festival del documentario a Varese, in programma dal 4 al 9 novembre al Miv Multisala Impero e al Cinema Nuovo – c’è “130 Hermanos” che racconta l’incredibile storia di Melba e Victor, una coppia del Costa Rica che in 40 anni ha accolto oltre 130 bambini.

Nel film della regista cilena Ainara Aparici – in programma martedì 7 novembre alle 18,30 al Cinema Multisala Impero – il racconto di questa inusuale famiglia allargata e di come oggi alcuni di questi bambini cercano la loro strada verso l’età adulta, mentre un nuovo figlio arriva e si integra, con tutte le avventure e le difficoltà di un focolare che continua a moltiplicarsi nonostante la prossima vecchiaia dei genitori.

Qui tutto il programma di Glocal DOC

Il film, come tutti quelli della programmazione di Glocal Doc, è ad ingresso gratuito. Qui il link per la prenotazione

Qui un breve trailer del film