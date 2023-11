Manine colorate e tante iniziative a Vedano Olona per la Giornata dei diritti dell’infanzia

Tante attività hanno coinvolto questa mattina bambini e ragazzi dell’Istituto comprensivo Silvio Pellico di Vedano Olona in occasione della Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebra oggi.

Galleria fotografica La Giornata dei diritti dell’infanzia alla materna di Vedano Olona 4 di 5

In base alle età e al grado della scuola tutti gli alunni hanno partecipato con gli insegnanti a momenti di riflessione e condivisione per riflettere sulla condizione dell’infanzia oggi con scritti, disegni o giochi.

Giochi e colori in particolare per i bambini della scuola dell’infanzia Redaelli Cortellezzi, dove i “grandi” dell’ultimo anno hanno voluto portare il messaggio fuori dalla scuola, realizzando tante manine su cui sono riportati i dieci diritti principali dell’infanzia e li hanno poi esposti all’ingresso proprio per sensibilizzare anche tutta la cittadinanza rispetto a queste tematiche.

Anche domani gli alunni dell’Istituto comprensivo saranno impegnati per un’altra giornata significativa. Si celebra infatti la festa degli alberi e nelle scuole vedanesi ci saranno diverse attività per sensibilizzare gli alunni sui temi del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità.

I bambini della scuola materna riceveranno la visita delle Guardie ecologiche volontarie e insieme a loro metteranno a dimora un piccolo albero nel giardino della scuola.