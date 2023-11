Manutenzione della segnaletica, chiusure notturne tra A8 e Tangenziale Nord di Milano

La necessità di effettuare lavori di manutenzione della segnaletica verticale causerà alcune chiusure tra la A52 Tangenziale Nord di Milano e sulla A8 dei Laghi Milano-Varese tra le 22 di mercoledì 29 e le 5 del mattino di giovedì 30 novembre.

Più precisamente verrà chiuso il ramo di allacciamento tra la A52 Tangenziale nord e l’R37 Raccordo Fiera per chi proviene da Rho ed è diretto verso Monza. In alternativa si può uscire sulla A8 allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200 e proseguire in direzione di Milano, per poi immettersi sulla A4 verso Brescia, uscire a Cormano, al km 130+000, percorrere la SP35 verso Meda ed entrare sulla A52 in direzione di Monza.

Sarà inoltre chiuso il ramo di allacciamento A8 Milano-Varese/A52 Tangenziale nord di Milano, per chi proviene da Milano o da Varese ed è diretto verso Monza. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-da Milano verso Monza: immettersi sulla A4 verso Brescia attraverso lo svincolo di Milano Viale Certosa e uscire a Cormano, al km 130+000, per poi seguire le indicazioni per Meda/Monza; in ulteriore alternativa, per il traffico compreso tra Certosa e lo svincolo Fiera Milano, si consiglia di uscire allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200 e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Milano, per poi immettersi sulla A4 verso Brescia, uscire allo svincolo di Cormano km 130+000, percorrere la SP 35 in direzione Meda ed entrare sulla A52 Tangenziale nord in direzione di Monza;

-da Varese verso Monza: proseguire lungo la A8 verso Milano, immettersi sulla A4 in direzione di Brescia e uscire allo svincolo di Cormano, al km 130+000, per poi percorrere la SP35 verso Meda ed entrare sulla A52 Tangenziale nord in direzione di Monza.