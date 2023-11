Manzoni e l’unità dell’italiano, tutto esaurito per la conferenza del prof Introini

Lo scorso lunedì 13 novembre, il cine teatro di Gavirate ha registrato il tutto esaurito per l’incontro letterario a cura del professor Alberto Introini, dal titolo: “Alessandro Manzoni e l’unità dell’italiano”. L’organizzazione era a cura di Ugate (Università della terza età di Gavirate) e dei Lions del comprensorio.

Introini – docente di Letteratura all’Istituto Elvetico di Lugano, giornalista e scrittore – è partito fornendo alcune informazioni sulle tre edizioni dei Promessi Sposi, soffermandosi soprattutto sulla redazione definitiva, quella pubblicata nel 1840-42.

Ha fatto notare come alcune scelte linguistiche, lessicali ed espressive effettuate da questo ‘nostro’ scrittore siano state poi vincenti nel corso dei decenni, tanto da rimanere pressoché inalterate fino ai tempi odierni.

Lunedì sera non sono mancate, poi, alcune citazioni dai testi originali, e in questo caso dal primo vero romanzo della storia letteraria italiana, i Promessi Sposi appunto, ma anche da qualche altra opera manzoniana meno nota al pubblico.

E infine, per venire al titolo della conferenza, si è capito meglio come Manzoni con le sue scelte comunicative ed espressive abbia contribuito a diffondere e a dare unità alla lingua italiana, proprio negli anni in cui si concretizzava l’unità politica e amministrativa dell’Italia.

Lunghi applausi al termine della lectio magistralis, a conclusione di una serata letteraria molto affollata e apprezzata.