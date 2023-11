Marano sulla sconfitta della Pro Patria: “Non possiamo iniziare sempre sotto 1 a 0”

COLOMBO 1 «Non sono queste le partite che dobbiamo vincere. Eravamo al cospetto di una squadra, che se non vincerà il campionato ci andrà vicino. Ci dobbiamo concentrare sulle prossime partite, quelle sono le “nostre partite”, quelle che non dobbiamo sbagliare assolutamente».

COLOMBO 2 «Abbiamo preso subito dopo appena 3′: non è facile reagire dopo aver preso subito un pugno in faccia. Dopo sono seguiti 20′ fatti anche ben: non abbiamo trovato il gol e alla prima disattenzione il Vicenza ci ha punito di nuovo. Il Vicenza è una squadra forte, ha interpreti forte e questa era sicuramente una partita tosta: io credo sia la candidata numero 1 a vincere il campionato, se prendiamo i loro giocatori sono i più forti di tutti, ma in questo momento il Mantova sta facendo un super-campionato».

MARANO 1 «Sapevamo, e già lo avevamo visto martedì, che il Vicenza ha due squadre fortissime. In Coppa Italia siamo riusciti a metter loro un po’ di paura ma non si può partire sempre con l’handicap dei gol subiti, gol subiti troppo in fretta, troppo facilmente. È una costante che ci portiamo dietro e ci danneggia: ribaltare una partita è difficilissimo, ancora di più lo è a Vicenza contro una squadra così forte. Dobbiamo invertire questo fattore, perché non va bene».

MARANO 2 «In questo momento arriviamo da un po’ di sconfitte. I gol a freddo fanno male e pesano mentalmente come un macigno. Anche oggi fino alla fine abbiamo provato a dare qualcosa, adesso non resta che fare gruppo e ripartire dalla gara di sabato prossimo. Abbiamo perso punti importante, che pesano, in particolare quelli delle ultime partite in casa, dove dobbiamo tornare a fare bottino pieno».