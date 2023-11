Maratona di New York: da Davide a Maria Chiara, tutti i risultati dei varesotti

Il fascino della Maratona di New York ha colpito anche quest’anno. La corsa che attraversa tutte i cinque i distretti che compongono la città americana è un appuntamento classico di inizio novembre e ha richiamato nella Grande Mela decine di migliaia di runners provenienti da tutto il mondo.

Come di consueto, non fa eccezione la provincia di Varese che conta un gran numero di appassionati di podismo. A ogni edizione sono decine gli atleti che partecipano alla maratona più famosa del mondo e da tanti anni VareseNews cerca di riportare i loro risultati. Il più veloce quest’anno è stato Davide Borghesi, 56enne di Cadrezzate con Osmate, che ha tagliato il traguardo in Central Park con un crono appena sotto alle tre ore (più precisamente 2.57.41) concludendo la maratona tra i primi 1.500.

Poco dopo Borghesi (tesserato 7Laghi Runner) sono giunti l’isprese Mirko Carraro, il gallaratese Antonio Del Prete e il venegonese Paolo Crespi; nel complesso sono 12 i nostri concorrenti arrivati tra i primi 10mila, 18 quelli che hanno corso la maratona in meno di 4 ore. La prima donna è stata Francesca Canale di Arcisate, nome noto a chi segue il circuito del Piede d’Oro perché ha vinto ben cinque tappe.

Nella nostra ricerca abbiamo trovato 64 runners provenienti dai Sette Laghi: l’elenco è chiuso dal volto più noto, quello della parlamentare Maria Chiara Gadda che ha portato a termine i 42 chilometri e 195 metri in 7 ore e 44′. Sfogliando l’elenco si ritrovano alcune coppie di famigliari (genitore-figlio o marito-moglie) o di amici che hanno corso fianco a fianco. Anche in questo caso due volti noti: il medico e imprenditore Malek Isber e la moglie (per breve tempo assessore allo sport di Varese) Sarah Nidoli.

A seguire l’elenco completo con posizione finale, nome e cognome, località di provenienza e tempo conclusivo. Se ci fossero imprecisioni o se mancasse qualche concorrente (noi abbiamo fatto il possibile per segnalarli tutti) mandate una correzione scrivendo a sport@varesenews.it.

4.002 – Davide BORGHESI (Cadrezzate con Osmate) – 2.57.41

1.486 – Mirko CARRARO (Ispra) – 3.01.20

1.918 – Antonio DEL PRETE (Gallarate) – 3.06.14

3.379 – Paolo CRESPI (Venegono Inf.) – 3.17.19

4.715 – Roberto NEGRI (Gallarate) – 3.25.26

5.423 – Walter CARRETTONI (Saronno) – 3.28.44

5.430 – Matteo AGOSTINELLI (Gallarate) – 3.28.44

5.688 – Luca GIANATTI (Busto A.) – 3.29.45

5.857 – Francesca CANALE (Induno Ol.) – 3.30.39

6.146 – Marco Renato Gionata FANTONIO (Busto A.) – 3.32.04

6.881 – Mirko FERIOLI (Gorla Min.) – 3.35.24

8.621 – Tobia PIOVESAN (Varese) – 3.42.26

8.713 – Marzia MACCHI (Cassano M.) – 3.42.45

10.198 – Vincenzo FROIO (Lavena P. T.) – 3.48.06

11.707 – Davide FERRARI (Gavirate) – 3.52.52

11.791 – Stefano PETRONGOLO (Lavena P. T.) – 3.53.09

12.158 – Adriano DI RAIMO (Cugliate F.) – 3.54.09

12.785 – Roberta LIVIERO (Besnate) – 3.55.48

14.433 – Roberto LENTINI (Caronno P.) – 3.59.46

14.529 – Federica CLERICI (Saronno) – 4.00.03

15.928 – Alessandro FERRARESE (Busto A.) – 4.04.28

18.319 – Michele Giovanni RIVA (Olgiate Olona) – 4.11.49

18.466 – Veronica PIAZZA (Samarate) – 4.12.15

18.652 – Marco PESCE (Saronno) – 4.12.43

18.790 – Nadia ALGISI (Saronno) – 4.13.06

18.866 – Valentina Chiara D’ARRIGO (Uboldo) – 4.13.20

18.867 – Vanila MINOTTI (Uboldo) – 4.13.20

21.859 – Benedetta PATRESE (Saronno) – 4.21.59

22.213 – Domenico CIRILLO (Cislago) – 4.23.01

22.342 – Paolo MACRI’ (Busto A.) – 4.23.21

25.347 – Simone VILLA (Saronno) – 4.31.58

25.354 – Benedetta PELLATI (Saronno) – 4.32.00

25.418 – Fabio PROCOPIO (Gallarate) – 4.32.12

25.765 – Raffaela VITIELLO (Caronno P.) – 4.33.09

25.974 – Stefano ROSSI (Gallarate) – 4.33.48

28.684 – Paolo PALUMIERI (Caronno P.) – 4.41.52

28.732 – Francesco COLOMBO (Uboldo) – 4.42.00

29.058 – Federico VALFRE’ (Varese) – 4.43.00

29.903 – Maria Laura GALLINARO (Uboldo) – 4.45.32

30.228 – Giorgio OLIVIERI (Busto A.) – 4.46.31

30.229 – Nicola OLIVIERI (Busto A.) – 4.46.31

30.330 – Paolo Giovanni FORTESE (Cardano al C.) – 4.46.53

30.994 – Silvia RUMI (Saronno) – 4.48.55

31.861 – Gabriella BUSNELLI (Saronno) – 4.51.38

32.727 – Beatrice DAVERIO (Cairate) – 4.54.00

33.937 – Valerio DAMIANI (Saronno) – 4.57.39

37.107 – Karima KHAZANI (Varese) – 5.10.07

37.555 – Daniela BUSNELLI (Saronno) – 5.12.10

38.310 – Giuseppe TREVISAN (Busto A.) – 5.15.17

38.759 – Malek ISBER (Galliate L.) – 5.17.20

38.774 – Sarah NIDOLI (Galliate L.) – 5.17.25

39.077 – Vincenzo BOSCO (Gallarate) – 5.18.47

41.796 – Angelo PIAZZA (Samarate) – 5.32.31

41.918 – Valentina DEL MOTTO (Gavirate) – 5.33.08

42.866 – Francesco FINOTTO (Uboldo) – 5.38.28

43.263 – Monica PENNATI (Porto Ceresio) – 5.41.04

44.721 – Donata DOMINIONI (Saronno) – 5.50.56

44.722 – Nadia DE NICOLO’ (Varese) – 5.50.56

45.434 – Gianfranco Gaudenzio PERDONCIN – 5.56.12

45.437 – Beatrice Elena PERDONCIN – 5.56.13

46.439 – Silvia MARTUCCI (Busto A.) – 6.03.58

47.713 – Marco SANTOMASSIMO (Cassano M.) – 6.19.06

47.715 – Mara SANTOMASSIMO (Cassano M.) – 6.19.08

49.201 – Iacopo MALNATI (Gallarate) – 6.43.26

50.858 – Maria Chiara GADDA (Varese) – 7.44.16