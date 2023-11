Maria Chiara Gadda eletta vicepresidente del gruppo alla Camera Italia Viva – Il Centro – Renew Europe

La deputata varesina Maria Chiara Gadda è stata eletta vice capogruppo di Italia Viva – Il Centro – Renew Europe alla Camera dei Deputati. Gadda, già segretaria di Italia Viva Lombardia, è attualmente vice presidente della Commissione Agricoltura della Camera. Presidente del gruppo è stato eletto Davide Faraone. L’ufficio di presidenza sarà composto, oltre che da Gadda e Faraone, dalla delegata d’Aula Isabella De Monte, da Luigi Marattin e dal tesoriere Mauro Del Barba.

«Ringrazio i colleghi del gruppo di Italia Viva alla Camera e il presidente nazionale Matteo Renzi per la fiducia e per il ruolo di grande responsabilità attribuitomi . C’è molto lavoro da fare, e siamo impegnati in queste ore sui dossier più caldi a partire dalla legge di bilancio», Gadda è stata eletta deputata per la prima volta nel 2013 ed è stata riconfermata alla Camera anche nel 2018 e nella presente legislatura. Prima dell’elezione di oggi è stata delegata d’aula per il gruppo di Azione-Italia Viva-Renew Europe.